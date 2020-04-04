مصر تكشف حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل

كشفت السلطات المصرية، اليوم السبت، حقيقة قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الأوقاف للتاكد من صحة هذا الخبر، لكن الوزارة نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.

وشددت الوزارة على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم، ولم يُلغى لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا.

وأشارت "إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة".

وأعلنت مصر، أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، وذلك في أكبر حصيلة يومية تعلنها مصر منذ ظهور أول حالة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أم 15 مصابا مصريا خرجوا مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.