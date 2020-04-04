إغلاق مخيم بالضفة الغربية بعد تفشي كورونا

أغلقت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، مخيم طولكرم بشكل كامل في الضفة الغربية، بعد الإعلان عن وجود إصابات كثيرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة "سوا"، ظهر اليوم السبت، أن إجراء السلطة الفلسطينية جاء بالتزامن مع زيادة الإجراءات المتعلقة بفرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في المخيم.

وأوردت أن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، قد أصدر قرارا بإغلاق مداخل مخيم طولكرم، مع أخذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلي وتحويلهم إلى الحجر الإجباري.

وأفادت بأن هذا الإجراء جاء خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة في محافظة طولكرم لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة عاملين بالفيروس في المخيم، عقب عودتهما من أماكن عملهما داخل أراضي 1948، ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ على العمال الفلسطينيين العائدين من أماكن عملهم داخل إسرائيل مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أن حركة المواطنين بالمحافظة تكون فقط لقضاء الحاجة الضرورية، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 205 مصابين، 12 منهم في قطاع غزة، إضافة لتماثل 18 حالة للشفاء، وتسجيل حالة وفاة واحدة حتى اللحظة.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.