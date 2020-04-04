السعودية تعلن عن 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 140 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينها حالتان مرتبطة بالسفر.

القاهرة - سبوتنيك . وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2179 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالى، في مؤتمر صحفي اليوم: "سجلنا 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم حالتين ارتبطتا بالسفر إلى المملكة و138 حالة مخالطة مجتمعية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 2179 حالة".

وأضاف أنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم السبت إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من اليوم في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه سيتم "السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج من تلك الأحياء.