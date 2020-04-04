السعودية تعزل 7 أحياء سكنية في جدة وتحظر التجوال فيها على مدار 24 ساعة

قررت السلطات السعودية، اليوم السبت، عزل 7 أحياء سكنية في محافظة جدة السعودية وحظر التجول فيها على مدار 24 ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تقرر "تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء التالية: (كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 نيسان/أبريل 2020م وحتى إشعار آخر".

وأضاف المصدر أنه تقرر "السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

#عاجل#وزارة_الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت. https://t.co/gor2ZVE75q #كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/LXXQF6BIY4 — واس العام (@SPAregions) April 4, 2020

واتخذت الحكومة السعودية، مساء أمس الجمعة، قرارا بتمديد هوية "مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة من دون أي مقابل.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن ذلك القرار، كان تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الصحيفة إنها ضمن آثار وتبعات التعامل مع الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.