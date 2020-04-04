فيديو... وزيرة الصحة المصرية تصل إيطاليا مع طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات

وصلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد برفقتها طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات طبية إلى دولة إيطاليا، تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال الوفد المصري، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

يأتي ذلك بحسب البيان "في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا".

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا إلى 119827 ألف، وبلغ عدد حالات الوفاة 14681 حالة.

عالميا، بلغ عدد الحالات المصابة مليون و130 ألف و114، بينما وصل عدد الوفيات إلى 60 ألف 114 حالة.