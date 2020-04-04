فصائل عراقية تعلن التعامل مع القوات الأمريكية في العراق كـ"قوة احتلال"

قررت ثمانية فصائل عراقية، اليوم السبت، اعتبار القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية "قوات محتلة"، ودعت إلى وجوب التعامل معها على هذا الأساس.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن الفصائل أضافت في البيان أنه سيتم التعامل مع القوات الأمريكية "بلغة القوة"، مشيرة إلى أن العمليات الأخيرة، والتي استهدفت القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية لم تكن سوى ردا بسيطا.

كما وجهت الفصائل الثمانية والتي تضمنت حركة عصائب أهل الحق وحركة الأوفياء وحركة جند الإمام وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وسرايا عاشوراء وسرايا الخراساني)، وجهت رسالة إلى الكتلة السياسية معلنة موقفها الرافض لترشيح الملف بتشكيل الحكومة عدنان الرزفي لهذا المنصب ورفضها تمرير المكلف بتشكيل الحكومة.

كما توجهت برسالة إلى الشعب العراقي "بالوقوف غلى جانبه والتعهد بتواجدها في كل أزمة فيما في ذلك فيروس كورونا".

التحالف يسلم قاعدة الحبانية للقوات العراقية

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قد أعلن في وقت ساب تسليم قاعدة الحبانية العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية.

وذكر بيان صادر عن التحالف اليوم السبت "يقوم التحالف بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية".

وأضاف البيان "سيغادر 500 منتسب من أفراد التحالف"، مؤكدا أن" قوات الأمن العراقية كانت ومازالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار".