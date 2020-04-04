باحثة كويتية تعلن اكتشافها علاج لفيروس كورونا.. و"الصحة" تعلق

وجاء إعلان الأنصاري عقب أيام من إطلاقها مناشدات تطالب فيها بلقاء وزير الصحة الكويتي باسل الصباح لتقديم اكتشافها إليه من أجل الاطلاع عليه وبدء تنفيذه مشيرة إلى أن "هذا العلاج سينقذ جميع المصابين بهذا الفيروس".

وبحسب الباحثة فإن: "العلاج تم اكتشافه صدفة نتيجة أبحاث سابقة تتعلق بمرض السرطان تم إجراؤها على مدى ثماني سنوات حيث قامت بالاحتفاظ بأوراق النتائج غير المتعلقة بعلاج السرطان آنذاك".

في المقابل لاقى حديث الباحثة آلاف التعليقات المشككة بصحة اكتشفاها ومن بين المشككين كان الطبيب الجراح محمد جمال الذي أشار إلى معرفته بالباحثة الأنصاري، حيث قال :"ناظرناها قبل 4 سنوات..ليست دكتورة ولا يمكن أن تكون لديها معادلة شهادة.. في كلامها دغدغة لمشاعر البسطاء الذين يجب علينا وعلى الدولة حمايتهم وتوعيتهم.. الناس يتطلعون للأطباء ولوزراة الصحة كي تنقذهم من المعلومات المزيفة".

من جانها أكدت وزارة الصحة الكويتية: "أن استقبال الاقتراحات والأفكار المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا وطرق علاجه لا يعني الموافقة عليها أو اعتمادها، إنما دراستها من الجوانب كافة من قبل المختصين".

— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 3, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479.

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