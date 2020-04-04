بعد مشاركته آلاف المرات.. ما حقيقة فيديو رفع الأذان في كنيسة ألمانية بسبب كورونا

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "كنيسة في ألمانيا تطلب من إمام مسجد رفع الأذان في الكنيسة.. الله اكبر"، وشاركه الآلاف من المستخدمين.

ويتحدث المقطع عن إقبال غير المسلمين على الإسلام ورفع الآذان في كنيسة ألمانية وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب بحث أجراه فريق تقصي صحة الأخبار بوكالة "فرانس برس" فإن مقطع الفيديو المتداول لا علاقة له بالإسلام ولا بألمانيا ولا بكورونا ولا بالكنيسة وأن الفيديو قديم وتم تصويره خلال نشاط أقيم في مدينة أوسترينغن الألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين.

ويظهر في الفيديو كاهن داخل كنيسة يضبط مكبرا للصوت لشيخ، ثم يبدأ الشيخ برفع الأذان.

وقد انتشر هذا الفيديو في أواخر شهر آذار/ مارس 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا وتداوله مستخدمون لموقع فيسبوك بعنوان "كنيسة تطلب من إمام مسجد رفع الأذان في كنيسة، الله أكبر، ألمانيا" وكتبوا معلّقين "أصحاب كنيسة في ألمانيا يطلبون من إمام مسجد أن يرفع الأذان في الكنيسة الله أكبر، من فوائد كورونا".

وشارك هذا الفيديو أكثر من 200 ألف مستخدم وحصده أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وانتشر الفيديو نفسه على موقع يوتيوب.

وتواصل صحافيي "فرانس برس" مع صفحة المسجد عبر خدمة الرسائل "ميسنجر" لمعرفة تفاصيل التقاط هذا المقطع قبل أربع سنوات.

وتبيّن أن الفيديو منشور على صفحة فيسبوك يحمل اسم "Darul Erkam Cami Östringen" أو "مسجد دار الأرقم في أوسترينغن" في ألمانيا، بعنوان "الإمام حسين بالكسي يرفع الأذان في الكنيسة".

وقال مشغّل الحساب "هذا المقطع صوّر خلال لقاء بين مسلمين ومسيحيين في كنيسة في مدينة أوسترينغن للتعارف بين الطائفتين".

وأوضح بحسب الوكالة أن المسلمين والمسيحيين في هذه المدينة تبادلوا الزيارات لتعزيز الروابط الاجتماعية بينهم، وفي هذا السياق رفع الشيخ الأذان في الكنيسة يومها.