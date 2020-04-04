الصحة الإماراتية تدعو إلى الالتزام التام بالحجر الصحي وارتداء الكمامات

دعت وزارة الصحة الإماراتية إلى "الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي "المنزلي أو المؤسسي" في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.

وقالت الصحة الإماراتية إن زيادة الحالات المسجلة طبيعي بسبب الاختبارات الاستباقية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بأن الإمارات قررت تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويتم تنفيذ حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.