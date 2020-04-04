علاء مبارك يرثي والده بعد 40 يوما من وفاته

تذكر علاء مبارك، والده الراحل، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

وغرد مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله، أربعون يوما مضت على رحيلك، كلنا نحزن ولكن أصعب شي على الإنسان هو فراق الأحباب الذي لا تصفه الكلمات فهو فوق كل وصف وبيان، هـذا الفراق الذي لا يعلمه إلا من كابده. اللهم ارحمهما وارحم أموات المسلمين".

إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله، أربعون يوما مضت على رحيلك، كلنا نحزن ولكن أصعب شي علي الانسان هو فراق الأحباب الذي لا تصفه الكلمات فهو فوق كل وصف وبيان ، هـذا الفراق الذي لا يعلمه إلا من كابده . اللهم ارحمهما وارحم أموات المسلمين 🤲 pic.twitter.com/pbjPsMyejK — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 3, 2020

​وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وكان علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.