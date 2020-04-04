الحكومة السورية تحظر تصدير قائمة من مواد التعقيم والسلع الغذائية

أقرت وزارة الاقتصاد السورية منع تصدير سلسلة من السلع الغذائية ومواد التعقيم والتنظيف على خلفية تراجع المعروض، في ظل الطلب الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية، على خلفية الإجراءات الحكومية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونص القرار، الذي وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، على منع تصدير مواد "الكلور، ماء جافيل، البقوليات المعلبة والمغلفة، بيض الدجاج، الألبان والأجبان".

© Photo / Ali Hashem قرار منع تصدير مواد التعقيم والسلع الغذائية في سوريا

وبحسب القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع عقدته الحكومة السورية صباح اليوم: يحظر "تصدير هذه المواد من كافة البنود الجمركية لمدة شهر واحد اعتبارا من اليوم".

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعات متواترة في أسعار السلع الغذائية خلال الأيام الأخيرة، على خلفية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين لزوم التخزين في ظل تزايد ساعات "حظر التجوال" الذي أقرته الحكومة السورية في سياق إجراءات التصدي لكورونا، فيما شهدت سلع المنظفات ومواد التعقيم تصاعدا كبيرا جراء الطلب الشديد عليها في الأسواق السورية.