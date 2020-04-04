مصدر: استهداف سيارة ومدرعة عسكرية تابعة للتحالف بعبوة ناسفة جنوبي اليمن

استهدف مسلحون، اليوم السبت، آليتين تابعتين لقوات التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بعدن، لوكالة سبوتنيك، إن "عبوة ناسفة زُرعت على الطريق العام الرابط بين كالتكس ومدينة انماء، انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة ترافقها مدرعة تابعتين للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف في عدن، لافتا إلى أن التفجير ألحق أضرارا مادية بالسيارة، من دون وقوع ضحايا.

ووفقاً للمصدر، فإن الآليتين "كانتا متجهتين إلى مقر قيادة التحالف العربي في منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة".

وقبل أيام وصلت دفعة من الجنود اليمنيين المتدربين في المملكة العربية السعودية، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن "العشرات من المجندين اليمنيين الذين تدربوا لأشهر في السعودية، عادوا على متن طائرة عسكرية سعودية إلى عدن".

أضاف المصدر أن "الجنود المدربين في السعودية سيتما تكليفهم من التحالف بمهام أمنية في عدن".

وأضاف، أن "الجنود الواصلين نقلوا إلى مقر قيادة قوات التحالف بمنطقة صلاح الدين في مديرية البريقة غرب عدن".

وأشار إلى أن "الدفعة المتدربة سبقتها أخرى مماثلة، وصلت منتصف مارس الجاري على متن طائرة عسكرية سعودية".

ووفقا للمصدر، "كان من المقرر أن تكلف الدفعة السابقة من المتدربين بحماية مطار عدن الدولي، غير أن ذلك تأجل نتيجة تسببه في توتر بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات السعودية التي تتولى ادارة المطار".