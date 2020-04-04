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16:24 GMT04 أبريل/ نيسان 2020
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    رمضان في إسطنبول

    مصر: منع موائد الإفطار في رمضان بسبب كورونا

    © AFP 2020 / OZAN KOSE
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    أعلنت وزارة الأوقاف المصرية في بيان، اليوم السبت، أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد إفطار عامة في شهر رمضان بمحيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام.

    وقالت الوزارة في بيان، إن "على أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في شهر رمضان أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك".

    وأكدت الوزراة أن "النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه".

    وأشارت إلى أنه "فيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف فيقتصر الأمر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقا للصالح العام وحرصا على الجميع".

    وأوضحت أن "هذا التنبيه المبكر يأتي حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد، مع تأكيدها أن صرف المبالغ النقدية أستر للفقير وأنفع له ولأسرته".

    وأوصت بأن "من كان له جار فقير أو أسرة محتاجة وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره فبر وصلة مطلوبان في هذا التوقيت، لافتة إلى أنها تدعو إلى هذا البر ونحث ونشجع عليه لما يحققه من الألفة والمودة بين الجيران".

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

    وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

    وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار العالم العربي, إفطار, إفطار رمضان, موائد رمضان, شهر رمضان, مصر
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