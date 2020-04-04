العراق يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة في العراق عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 878 وتسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56.

ونشرت وزارة الصحة والبيئة على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي بيانا قالت فيه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 58 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت الوزارة "أصبح مجموع الإصابات 878 والوفيات 56 وحالات الشفاء 259".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و118 ألف إصابة، ونحو 60 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 229 ألفا.