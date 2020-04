ملك الأردن وعقيلته يشكران مؤسس "علي بابا"

View this post on Instagram

‎أستذكر زيارة السيد جاك ما إلى الأردن عام 2018، عرفناه صادقاً في مواقفه وعطائه، وله الشكر على تبرعه السخي بمستلزمات ومعدات طبية دعماً لجهود الأردن في محاربة فيروس كورونا. رغم شح الموارد، فالأردن غني بأهله المعطاء وبأصدقائه من شتى أنحاء العالم الذين يقفون معه في مثل هذه الظروف الصعبة #الأردن #حب_الأردن Back in 2018 when Jack Ma visited Jordan... We were moved then by his kindness and largeness of heart, and are thankful again for his incredibly gracious donation of medical equipment and supplies to support Jordan's efforts in combatting COVID-19. Despite limited resources, Jordan is blessed with its people and with friends and partners from around the world who stand by us during trying times #Jordan #LoveJO