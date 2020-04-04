قطر تسجل 250 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 1325 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1325 شخصا.

وأضافت الوزارة أن "بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين".

وأوضحت أنه "تم تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 109 حالات".

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر



Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/FBXkoC9Kwa — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 4, 2020

وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لعدد 3538 شخصا اليوم، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 31951 حتى الآن".

وكما ناشدت المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر للحد من تفشي الفيروس.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.