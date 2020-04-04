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    ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا

    الصحة المصرية: تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (72)
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    أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، السبت، تسجيل 85 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد، الذي ذكر أنه تم خروج 25 حالة من المصابين من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 241 حالة حتى اليوم.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / POOL
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    وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" أصبحت 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيا.

    ولفت إلى أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقان ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 مصريين.

    وقال المتحدث باسم الصحة المصرية إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

    وأوضح أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

    ورفعت مصر حالة الاستعداد بجميع المحافظات، لمتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

    وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

    وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

    وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 3400 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 41 ألف إصابة، وأكثر من 4300 حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 400 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة و1200 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 16 ألف إصابة، وأكثر من 1600 حالة وفاة، تليها كندا بـ 12 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم البرتغال وكوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة في كل منهما.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (72)

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, مصر
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