تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في إقيلم كردستان العراق

أعلنت مديرية الصحة بالسليمانية في إقيلم كردستان العراق، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع "روداو" الكردي، فإن مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، قال في مؤتمر صحفي إن "مواطناً توفي في مدينة السليمانية اليوم ببالغ الأسف، وكشفت نتيجة فحص العينة التي أخذت منه بعد وفاته أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأشار المتحدث إلى أن أغلب المصابين بفيروس كورونا في السليمانية بصحة جيدة، باستثناء مريض واحد يخضع للعناية المركزة.

ونقل الموقع الإعلامي عن مصادر طبية أن المتوفي رجل يبلغ من العمر 61 عاماً ومن سكان حي "كاني آسكان"، وكان يعاني سابقاً من مرض السكري، مضيفا أن الفرق الصحية أخذت عينات ثلاثة من أقرباء المتوفي الذين عثروا على جثته، ومن المتوقع ظهور نتيجة الفحوصات بعد ساعات.

وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا إلى ثلاث حالات اثنان منهم من مدينة السليمانية والآخر من قضاء جمجمال.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إقليم كوردستان 214 مصاباً، مع تماثل 74 شخصاً للشفاء.