قطر تستعين بالروبوت "العساس" للتوعية بشأن كورونا

استعانت قطر، بدءا من اليوم السبت، بروبوت أمني، من أجل توفير التوعية المجتمعية بشأن منع التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

ويقوم الروبوت، الذي يسمى "العساس"، برصد المخالفين لقرار منع التجمعات داخل العاصمة القطرية الدوحة، من خلال دوريات ينفذها باستخدام 8 كاميرات ثابتة، وفقا للحساب الرسمي لوزارة الداخلية القطرية على "تويتر".

كما يمتلك روبوت "العساس" ميزة التعرف على الوجوه وربطها بقاعدة بيانات الدولة في مركز القيادة الوطني، ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات.

ويتجول "العساس" في الأحياء السكنية والشوارع بالعاصمة القطرية والمماشي والأماكن العامة.

بدأت #وزارة_الداخلية باستخدام الروبوت الأمني "العساس" للتوعية المجتمعية بأهمية منع التجمعات للحد من #فيروس_كورونا، كما يقوم الروبوت برصد المخالفين لقرار منع التجمعات من خلال دوريات ينفذها الروبوت الآلي المزود بـ 6 كاميرات ثابتة #الداخلية_قطر #لأجل_قطر_خلك_فالبيت pic.twitter.com/Qr9nHDimrm — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) April 4, 2020

و​أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1325 شخصا.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.