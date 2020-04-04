ليبيا: ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 18 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19" في البلاد إلى 18 حالة عقب تسجيل 1 حالة إصابة جديدة اليوم.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 18 حالة".

وأكد البيان "تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 31 عينة وكانت 30 عينة نتائجها سالبة وحالة واحدة موجبة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏