العاهل المغربي يعفو عن آلاف السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا في السجون

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الملك المغربي محمد السادس أصدر عفوا عن آلاف السجناء وذلك خوفا من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في السجون المغربية.

وأصدرت وزارة العدل المغربية بيانا نقلته وكالة "رويترز" قالت فيه: "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".

وأضاف البيان: " سيتم الإفراج عن المسجونين على دفعات نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وتابع بيان وزارة العدل: "سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم".

وأعلن المغرب تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 919 حالة، منها 103 إصابات في يوم واحد.