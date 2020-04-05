إقلاع أول طائرة تحمل لبنانيين من الرياض إلى بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بإقلاع طائرة لبنانية تابعة للخطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية من مطار الرياض إلى بيروت وعلى متنها مواطنين لبنانيين اختاروا العودة إلى بلادهم.

وذكرت قناة "LBCI" اللبنانية نقلا عن مدير مكتب طيران "الشرق الأوسط" اللبناني في العاصمة السعودية الرياض، محمد الشرقاوي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ هذه الرحلات، كاشفا أنه تم تأمين المعقمات والقفازات للمسافرين ويُعمل على مساعدتهم.

بالصور – تجهيز الطائرة المتجّهة من #الرياض الى #بيروت لإيصال أوّل دفعة من المغتربين https://t.co/r09tYqMIQn — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) April 5, 2020

وشدد الشرقاوي على أن المهم هو وصول الركاب بالسلامة وأن لا يكون هناك إصابات بكورونا كي لا تكون هذه رحلة الإجلاء الأخيرة.

وبحسب المصادر اللبنانية فإن الطائرة التي تحمل ركابا لبنانيين من المتوقع أن تصل الساعة 10 صباحا إلى مطار بيروت.