وكالة: اغتيال أحد قادة "حزب الله" جنوبي لبنان

قتل، مقتل محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان من قبل مجهولين.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله مسؤولا عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال يوم الخميس الماضي، إنه تمكن من إسقاط طائرة شراعية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وذلك عقب اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي أعمال مشابهة تنطلق من داخل الأراضي اللبنانية.

فيما قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، إن "حزب الله" اللبناني يقوم بتجهيز صواريخ دقيقة لضربنا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجنرال برعام قد هدد حزب الله بأنه سيدفع ثمنا باهظا إذا استفز إسرائيل، وبأن الجبهة الشمالية تستعد بشكل مستمر لأي عمل عسكري مع "حزب الله".