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07:46 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
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    عبد المهدي يجتمع بمجلس الأمن الوطني ويحذر من محاولات استغلال أزمة "كورونا"

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (89)
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    أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، أن بلاده اتخذت إجراءات مبكرة في التصدي لفيروس "كورونا".

    وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، مساء السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وجرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والإجراءات الوقائية المتعلقة بحظر التجوال في ظل وباء كورونا، والقضايا المعدّة لجدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

    وأوضح عبد المهدي بحسب البيان، أن "العراق اتخذ إجراءات مبكرة في التصدي لفيروس كورونا وأن وضعنا الصحي وحظر التجوال جيدان بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها رغم ما يواجهه العراق من ظروف سياسية وتحديات إرهابية واقتصادية وتراجع أسعار النفط، وإن المتابعة مستمرة والإصابات والوفيات لا يمكن إخفاؤها".

    وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، بـ "تكاتف العراقيين في هذه الأزمة وبدور القوات الأمنية في الوقت الذي تقدم فيه كل يوم شهداء وجرحى خلال تصديها المستمر للارهاب وإحباط تعرضاته، وبجهود وزارة الصحة وملاكاتها، إضافة إلى إجراءات الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول أوروبا وتلبية متطلبات استقبالهم".

    وحذر رئيس مجلس الوزراء، "من محاولات استغلال الأزمة وإرباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة"، داعيا إلى "تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم واستمرار التصدي والتوعية من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع".

    وأعلنت وزارة الصحة في العراق أمس السبت، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 878 وتسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (89)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, عادل عبد المهدي, العراق
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