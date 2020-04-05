مصر... جامعة المنصورة تطلق 4 خطوط لإنتاج مستلزمات الوقاية الطبية

تعمل جامعة المنصورة في مصر على إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية، لتوفير حاجتها بشكل ذاتي، وتعزيز مخزونات المستشفيات التابعة لها، بما يلزم من أدوات حماية الفرق الطبية، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عبد الباسط، عن تدشين خطوط إنتاج لتصينع الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات وأغطية الرأس، لتلبية الطلب المتزايد للمستشفيات وتوفير مخزون إضافي.

وقال عبد الباسط في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إنه تم إنشاء 4 خطوط للإنتاج تزود الفرق الطبية في المستشفيات بمستلزمات الوقاية الشخصية، بمواصفات طبية عالية الجودة، ويتم تعقيمها طبقًا للمعايير.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 85 إصابة جديدة و5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، إلى جانب تعافي 25 مصابًا وخروجهم من مستشفى العزل.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1070 إصابة، تعافى منهم 241 حالة حتى أمس السبت، فيما توفي 71 شخصًا.