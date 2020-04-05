مطار بيروت يشهد استعدادات رسمية لاستقبال المغتربين اللبنانيين

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، عن استنفار استثنائي يشهده مطار بيروت منذ صباح اليوم وذلك استعدادا لاستقبال المغتربين اللبنانيين الذين قرروا العودة إلى بلدهم.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه منذ ساعات الصباح الاولى، يشهد مطار بيروت، استنفارا لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارية والطبية التابعة لوزارة الصحة في المطار، استعدادا لاستقبال المغتربين، ضمن المرحلة الأولى التي أعدتها الحكومة لعودتهم.

وتوزعت المهام بدقة على مختلف الأجهزة لاتمام عملية الوصول والمغادرة من المطار بطريقة سليمة حفاظا على سلامتهم.

ووصل إلى المطار، رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن، ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير السياحة رمزي مشرفية، وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد، وزير الداخلية محمد فهمي، لمواكبة عملية الوصول ويشرف قادة الأجهزة الأمنية في المطار على التحضيرات كافة.

وكانت طائرة لبنانية تابعة للخطوط طيران الشرق الأوسط أقلعت من مطار الرياض إلى بيروت وعلى متنها مواطنين لبنانيين اختاروا العودة إلى بلادهم.

ومن المنتظر أن تعود 4 طائرات تقل لبنانيين عائدين من نيجيريا وشاطئ العاج والسعودية وأبو ظبي اليوم الأحد.