مسؤول مصري: مخزون الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 18 شهرا

كشف رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصري، رجب شحاتة، عن امتلاك البلاد مخزون يكفي الطلب المحلي لمدة 18 شهرًا، أو حتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.

وبحسب ما نقلته صحيفة "البوابة نيوز" المصرية، قال شحاتة، السبت، إن هناك كمية متاحة من الأرز في الأسواق تقدر بنحو 5.5 مليون طن، في حين أن حجم الاستهلاك المحلي في الموسم يبلغ 2.5 مليون طن فقط، وبالتالي هناك ما يكفي لأكثر من موسمين.

وأضاف: " موسم الأرز يبدأ في أغسطس، لذلك فشهور قليلة تفصلنا عن موسم جديد، وسيضاف محصول جديد لحجم المعروض في الأسواق، ومن ثم، سيكون هناك المزيد من الاستقرار في الأسعار".

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة في أواخر الشهر الماضي بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك.

جاء ذلك على هامش اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 85 إصابة جديدة و5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، إلى جانب تعافي 25 مصابًا وخروجهم من مستشفى العزل.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1070 إصابة، تعافى منهم 241 حالة حتى أمس السبت، فيما توفي 71 شخصًا.