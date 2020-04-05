الكويت تعلن تصدير أول شحنة لنفط الخفجي بعد توقف نحو 5 سنوات

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تصدير أول شحنة لنفط الخفجي في المنطقة المقسومة بعد توقف دام 5 سنوات.

ونشرت وزارة النفط الكويتية تغريدة قالت فيها "في ٤-٥ ابريل ٢٠٢٠ تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات عبر الناقلة الكويتية(دار سلوى)".

في ٤-٥ ابريل ٢٠٢٠ تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات عبر الناقلة الكويتية(دار سلوى)#وزارة_النفط_الكويتية #القطاع_النفطي #kgoc# kotc pic.twitter.com/ktsR0yXPQg — وزارة النفط الكويتية (@moo_kw) April 5, 2020

​ووصف وزير النفط الكويتي، في وقت سابق، هذه الشحنة بأنها "أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك تماشيا مع توجه دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك+) في 31 مارس آذار الماضي".

واتفقت الكويت والسعودية، العضوان في أوبك، في نهاية العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشترك البلدان في تشغيلهما ويستطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي في فبراير/ شباط.