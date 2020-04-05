عجل شارد على طريق سريع في بيروت يشغل الشرطة اللبنانية... فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو لعجل شارد على أحد الطرق السريعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهر المقطع المنشور عجل شارد هائج على طريق سريع بيروت الجنوب حيث أنه ضاع خلال عملية نقل للمواشي على الطريق من دون علم صاحبه.

وتدخلت شرطة المرور اللبنانية بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وغردت على تويتر قائلة: " يطلب من السائقين تخفيف السرعة على طريق انفاق المطار بسبب وجود عجل شارد عند النفق الثاني باتجاه بيروت".

يطلب من السائقين تخفيف السرعة على طريق انفاق #المطار بسبب وجود عجل شارد عند النفق الثاني باتجاه #بيروت — التحكم المروري (@tmclebanon) April 3, 2020

واستطاعت القوة الأمنية السيطرة على العجل وذلك بعد الاستعانة برافعة وعدد من الدرجات النارية لإحاطة العجل والتمكن من التقاطه.