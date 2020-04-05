فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بكرورنا والإجمالي يرتفع إلى 226

سجلت فلسطين، اليوم الأحد،9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 226.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلا عن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أنه تم تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 226.

وأوضح الشخرة، في الإيجاز الصحفي الصباحي اليوم الأحد، أن وزارة الصحة أغلقت مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بعد قدوم احد المصابين بفيروس كورونا من بلدة برطعة في جنين للمستشفى، وحولته إلى مركز لاستقبال المصابين بالفيروس.

تجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، القتلى أكثر من 64 ألف.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما، يوم الخميس، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.