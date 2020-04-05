سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا " ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 حالة.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة إن البلاد "سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19 إصابة"، مؤكدة شفاء حالتان وتوفاة حالتان أخرتان.

وأعلنت الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، زيادة فترة حظر التجوال في أيام محددة من الأسبوع بهدف منع انتشار فيروس كورونا. وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".

ويأتي قرار الحكومة السورية بعد يوم من إعلان عزل مدينة منين في ريف دمشق بسبب مخاوف من انتشار المرض في البلدة.

كما أقرت وزارة الاقتصاد السورية منع تصدير سلسلة من السلع الغذائية ومواد التعقيم والتنظيف على خلفية تراجع المعروض، في ظل الطلب الكبير الذي تشهده الأسواق المحلية، ونص القرار، الذي وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، على منع تصدير مواد "الكلور، ماء جافيل، البقوليات المعلبة والمغلفة، بيض الدجاج، الألبان والأجبان".