السعودية تستضيف مؤتمرا بالفيديو لـ"أوبك +" الخميس القادم

أعلنت الرياض، اليوم الأحد، أنها بصدد عقد مؤتمر عن طريق الفيديو لمجموعة "أوبك +" الخميس القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي رفيع، أن الرياض تريد عقد اجتماعا ناجحا عن طريق الفيديو لمجموعة "أوبك +" الخميس القادم.

وأشار المصدر السعودي إلى أن الرياض ستصدر أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو في 10 أبريل/نيسان بعد اجتماع "أوبك +" المزمع عقده.

تجتمع أوبك وحلفاؤها يوم الخميس لبحث تقليص محتمل لمعروض الخام العالمي من أجل إنهاء حرب أسعار بين السعودية وروسيا. جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتدخل لحل المشكلة.