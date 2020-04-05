انتشار فيروس كورونا داخل مجلس عزاء شمالي العراق

قال وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشاركة مصابة في مجلس عزاء بحي كاريزان في أربيل إلى 32 حالة، متوقعاً وجود المزيد من الحالات غير المشخصة حتى الآن.

وأضاف برزنجي في مؤتمر صحفي إن "وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروجون للأخبار المضللة". وفقا لـ "شبكة رووداو الإعلامية".

وأشار إلى تسجيل 233 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن بينها 3 وفيات و85 حالة شفاء منها 62 في السليمانية و17 في أربيل و6 دهوك.

ولفت برزنجي إلى تسجيل 32 حالة موجبة في حي كاريزان بأربيل بسبب المشاركة في مجلس عزاء أقيم في 21 آذار 2020، واصفاً ذلك بأنه "مؤشر خطير".

وتابع أن "مجلس عزاء آخر أقيم في الحي ذاته بعد أيام من الأول لذا تقوم الفرق الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة ومن هنا ندعو المواطنين إلى التعاون معنا والخضوع لفحص كورونا"، مبيناً: "نتوقع وجود حالات أخرى لم تظهر عليهم أعراض الفيروس بعد".

ومضى بالقول إن إقامة مجلس العزاء كان عملاً غير قانوني ومخالفاً لتعليمات وزارة الصحة التي أصدرتها منذ 21 كانون الثاني أي قبل تسجيل أي حالات إصابة في الشرق الأوسط، مشدداً على أن السيطرة على عدد حالات الإصابة حتى الآن كان بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة.

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وأعلنت وزارة داخلية إقليم كوردستان، تشديد حظر التجوال وفرضه على السيارات والمارة لمدة 48 ساعة بدأت من الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، وشملت المخابز والأسواق والمحلات التجارية والأماكن الخدمية.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إقليم كوردستان 214 مصاباً، بينهم ثلاث حالات وفاة، مع تماثل 74 مصاباً للشفاء.