الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يصل إلى 556 حالة

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات إلى 556 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن الحالات التى دخلت العناية المركزة 17 حالة منها 5 حالات حرجة، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية بلغت 456 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي 911.

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 5, 2020

​وكان وزير الصحة الكويتي حمود الصباح أعلن اليوم شفاء 6 حالات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصل إلى 99 حالة، كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.