نجاح عملية ولادة لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا

استقبلت سيدة مصرية، مصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الأحد، مولودها الذي قال الفريق الطبي المشرف على حالتها، إنه كان في حالة جيدة بعد العملية.

وبحسب الموقع الإخباري "مصراوي"، تعد هذه أول عملية ولادة -قيصرية- ناجحة لسيدة مصابة بالفيروس في مصر، وجرت بمستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر (نحو 400 كيلومتر جنوب شرقي القاهرة).

وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور، رضا النجار، إن السيدة البالغة من العمر 35 عامًا حالتها مستقرة، وإن المولود (ذكر) بحالة جيدة أيضًا، وتم أخذ العينات اللازمة منه للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

نجاح فريق من أمراض النساء والولادة بإجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس #كورونا في #الغردقة بـ #مصر مع الحفاظ على صحة الأم وطفلها pic.twitter.com/MfrFtnJZTH — nbnlebanon (@nbntweets) April 5, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 85 إصابة جديدة و5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، إلى جانب تعافي 25 مصابًا وخروجهم من مستشفى العزل.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1070 إصابة، تعافى منهم 241 حالة حتى أمس السبت، فيما توفي 71 شخصًا.