السعودية... مؤسسة الحبوب تعلن بدء شراء القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الأحد، عن بدء موسم شراء القمح المحلي.

وقالت المؤسسة إن كمية الشراء 700 ألف طن كحد أقصى، بحسب بيان صادر عن موقعها.

وأضافت أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441/1442هـ) بدأ اعتبارا من اليوم الأحد، 5 نيسان/ أبريل الجاري، من خلال منصة "محصولي" على موضع المؤسسة الإلكتروني.

وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام، إذ تم تفعيل منصة "محصولي" عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية، والتي تمكن المزارع اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة، مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة.

وتابع الفارس أنه سيتم كذلك تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف، ووصولا إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة العام للحبوب في السعودية هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام، إذ بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد 3120 مزارع مقابل 2764 مزارع تم تسجيلهم الموسم الماضي، بزيادة 12.2%.