لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 527

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.

ووصلت، ظهر اليوم، الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية،والتي تحمل عددا من المغتربين اللبنانيين إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار المرحلة الأولى الّتي أعدتها الحكومة لعودتهم.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن​، في تصريح له من مطار بيروت الدولي، أن "فرق وزارة الصحة العامة ستتوجه إلى الطائرات وستواكب طبيا كل المسافرين في الطائرة، وسيتم تصنيفهم إلى 4 مجموعات وسيخضعون جميعاً لفحص ال"بي سي ار".

وأكد أن الإجراءات المتخذة لمتابعة عودة المغتربين جدية جدا وعلى مسوى عال من المهنية والمتابعة الحثيثة، وهي ليست استعراضية، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بجهود جبارة بالتنسيق مع باقي الوزارات وما حصل اليوم نموذج يعتد به لحماية اللبنانيين".