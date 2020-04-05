الإمارات… تمديد قرار وقف المراكز التجارية والتسوق في أبوظبي حتى إشعار آخر

اتخذت الإمارات قرارا جديدا بشأن المراكز التجارية ومراكز التسوق في إمارة أبو ظبي، تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم، ظهر اليوم الأحد، أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصدرت قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر حيال ممارسة أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة وصالات عروض السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية.

وتأتي التوجيهات الجديدة في أبو ظبي بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى دولة الإمارات للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ونقلت الصحيفة على لسان محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن التوجيهات الأخرى الصادرة عن الدائرة بشأن الإيقاف المؤقت للأنشطة الأخرى، مثل الإغلاق المؤقت لصالات اللياقة وكمال الأجسام، فضلا عن حظر تقديم الأرجيلة "الشيشة" في المطاعم والمقاهي وغيرها، سيظل تنفيذها ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أطلق خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم موجهة تهدف لاحتواء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.