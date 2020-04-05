العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر أمن ومدنيين أعدمهم "داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار غربي البلاد، تضم رفات عناصر في القوات الأمنية ومدنيين أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي وقت احتلاله للمحافظة.

بغداد– سبوتنيك. وقالت المديرية، في بيان، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع فصيل استطلاع لواء المشاة 29 وكرا للدواعش في منطقة الخوضة بقضاء هيت بالأنبار وتضبط بداخلة دراجة نارية ومواد أخرى".

وأضافت "وبعد تفتيش الوكر بدقة تم العثور على مقبرة جماعية تضم منتسبين ومدنيين تم إعدامهم من قبل عصابات (تنظيم) داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) قبل التحرير".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".