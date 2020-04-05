لبنان: قرار جديد لوزير الداخلية اللبناني للحد من التنقل

أصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، محمد فهمي، اليوم الأحد، قرارا يتعلق بتوقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء هذا القرار بسبب عدم التزام عدد كبير من المواطنين قرار الحجر الصحي والحد من تحركاته إلا في حال الضرورة القصوى.

حرصاً على سلامة المرضى الذين يحتاجون لمراجعات دورية للمستشفيات، وإلحاقًا لقرار توقيت سير السيارات والشاحنات، تم تكليف الدفاع المدني مهمة مساعدة المواطنين المرضى، لاسيما مرضى غسيل الكلى والامراض المستعصية عند الضرورة. — Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) April 5, 2020

وأشارت وزارة الداخلية أنها حرصاً على التقيد والالتزام بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والتخفيف من حركة تنقل المواطنين في مركباتهم على الطرقات خلال فترة إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

وقد خصص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة للمركبات التي تنتهي أرقامها بعدد مفرد، أما أيام الثلاثاء والخميس والسبت فهي مخصصة للمركبات التي تنتهي أرقامها بعدد مزدوج بما فيها الصفر.

هذا ويمنع أيام الآحاد سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية على أنواعها.

ويستثنى من هذا القرار المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية والأطباء والصيادلة والإعلامية والسلك الديبلوماسي ودراجات الدليفري وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنجات الزراعية والطيور والدواجن وغيرها.

وطلب وزارة الداخلية من القوى الأمنية التشدد في قمع مخالفات المركبات وتسطير محاضر بحق المخالفين وفق الأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات عبر "تويتر" أنه حرصاً على سلامة المرضى الذين يحتاجون لمراجعات دورية للمستشفيات وإلحاقًا لقرار توقيت سير السيارات والشاحنات تم تكليف الدفاع المدني مهمة مساعدة المواطنين المرضى لاسيما مرضى غسيل الكلى والامراض المستعصية عند الضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ١٨ وفاة.