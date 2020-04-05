الإمارات تقرر تعزيز المخزون الاستراتيجي وسط تفشي كورونا

قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن مجلس وزراء الإمارات قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، في إطار الاستجابة لتفشي فيروس "كورونا".

وغرد حاكم دبي، وهو أيضا رئيس وزراء الإمارات ونائب رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات... بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد .. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات ... بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام ... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة .. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة pic.twitter.com/FlmnqQGrp9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس السبت، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.