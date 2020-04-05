"أطباء مصر" تطالب باعتبار ضحايا كورونا من الفرق الصحية "شهداء معارك"

القاهرة – سبوتنيك . وطالب بيان صادر عن النقابة اليوم الأحد، إن كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة "بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى، معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018".

والقانون 16 لسنة 2018، خاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وتسري أحكامه على "الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا".

وجاء في خطاب وجهته النقابة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري أن "العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقل العدوى لأسرته والبعض قد لقى ربه شهيًدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته".

وأشارت النقابة إلى أن تقدير الدولة المنتظر للفرق الطبية ولدورها الهام "سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم".

وظهرت حالات إصابة كثيرة بفيروس (كوفيد 19) بين أعضاء الفرق الطبي، وكان أبرزها إصابة عدد من الأطباء والممرضين بالفيروس في معهد الأورام بالقاهرة، وهو أدى لاتخاذ قرار بإغلاق المعهد.

وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة المصرية، فقد توفي بالفيروس 71 شخصا من بين 1070 مصابا.