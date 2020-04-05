رئيس برلمان الكويت ينصح الحكومة بسحب قانون الدين بسبب كورونا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار.

وحسب "رويترز" قال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير/ شباط، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيئ".

وقال إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة". وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.

وأعلنت الكويت اليوم شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة.

فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: مشروع الدين العام معيب وسأتحفظ عليه ولن أحيله للجنة المالية البرلمانية حتى تقوم الحكومة بسحبه ولن يمر. pic.twitter.com/iERMaEUDmo — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2020

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.