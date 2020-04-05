وفاة رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية محمود جبريل بعد إصابته بكورونا في القاهرة

توفي رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، محمود جبريل، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن " محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، توفي، منذ قليل، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، خلال صراعه مع المرض بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكان تحالف القوى الوطنية، أعلن يوم الخميس الماضي، إصابة رئيسه الدكتور محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد.

وكتب التحالف بحسابه في موقع فيسبوك: "نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية د. محمود جبريل (إيجابية) وهو في حالة مستقرة ويتماثل للشفاء".

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.