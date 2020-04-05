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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، مصر، 28 يناير/ كانون الثاني 2019

    السيسي وماكرون يناقشان ملفات إقليمية في مقدمتها القضية الليبية

    © AFP 2020 / Ludovic Marin
    العالم العربي
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    تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين.

    وتبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

    وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد تناول الاتصال أيضا "التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس "كورونا" المستجد، سواء على المستوى الثنائي أو علي مستوى القارة الأفريقية، بناء علي ما تم مناقشته بالقمة الأفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال، عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الأفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس".

    وعقد عدد من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اجتماعا قمة عبر وسائل الاتصال.

    وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع، الذي ضم رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية والسنغال ورواندا وزيمبابوي ورئيس وزراء إثيوبيا إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمة السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن سبل التعامل مع تداعيات أزمة كورونا المستجد على الدول الأفريقية وتحديد أولويات القارة لمكافحة الفيروس بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وكذا التشاور بخصوص نتائج اجتماع قمة مجموعة العشرين الأخيرة والتنسيق مع دولها بشأن الاحتياجات الأفريقية في هذا الإطار.

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    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الليبية, فيروس كورونا, ليبيا, فرنسا, مصر
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