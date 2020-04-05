مقتل عنصرين في الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين بهجوم لـ"داعش" في الأنبار

قتل جنديان من عناصر الجيش العراقي وأصيب 3 آخرون، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، اليوم الأحد، في محافظة الأنبار العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها اليوم بمقتل جنديين اثنين وجرح ثلاثة آخرين من "الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى، بعد تعرضها لقذائف الهاون والرمي المباشر من قبل عناصر عصابات (داعش) الإرهابية في منطقة الكيلو 45 في الرطبة غربي محافظة الأنبار".