الحكومة الليبية المؤقتة: تركيا ودول أخرى لا تزال تخترق قرار حظر توريد الأسلحة لليبيا

أعربت الحكومة الليبية، المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، برئاسة عبد الله الثني، عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة.

بنغازي - سبوتنيك. وأعلن مدير إدارة الإعلام الخارجي للحكومة الليبية مالك الشريف، في بيان، اليوم الأحد، "نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية".

وأضاف أن "هناك دول خاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة".

يتبع...