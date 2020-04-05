تسجيل
15:23 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس

    © AP Photo / Felipe Dana
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104480/39/1044803936_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_8b24e546e23ff66f06666ef172016f19.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004051045077909-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/

    في الرابع من إبريل/ نيسان 2019، أطلق الجيش الليبي في الشرق عملية عسكرية نحو العاصمة طرابلس.

    انطلقت العملية بحسب إعلان الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بهدف تحرير العاصمة مما أسماها "المليشيات"، وبرغم اعتراف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة بوجود بعض المليشيات في العاصمة، وفيما بعد تأكيد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، إلا أن حكومة الوفاق رفضت الهجوم على العاصمة وشكلت عملية بركان الغضب لصد الهجوم القادم من الشرق.

    شهدت تلك الفترة الكثير من الأحداث على المستوى المحلي والدولي، والكثير من الخسائر البشرية والمادية، دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن رغم كثرة الاجتماعات واللقاءات.

    الخسائر البشرية

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    أبو الغيط يجدد دعوته لوقف القتال في ليبيا ووضع حد للعمليات العسكرية في طرابلس
    رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خلال الفترة من 3 أبريل/ نيسان 2019 إلى 3 أبريل/ نيسان 2020، حصيلة الخسائر، إذ بلغت حصيلة ضحايا الحرب والنزاع المسلح بطرابلس من طرفي النزاع والمدنيين (4387 قتيلا، من بينهم 506 مدنيا، و41 عنصرا طبيا و64 سيدة و8 أطفال، و12753 جريحا من بينهم 800 مدني).

    وبلغ إجمالي أعداد النازحين والمهجرين، 342.000 شخص مهجر ونازح من مدن طرابلس والعزيزية والسواني وقصر بن غشير وعين زارة وصلاح الدين ووادي الربيع، وسجل نزوح وتهجير 57.000 ألف أسرة، من بينهم 90 ألف طفل، وبلغ عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية الطارئة 800 ألف شخص في عموم البلاد، ورصد حرمان عدد 200 ألف طفل من الدراسة، بسبب أستهداف المدارس والمرافق التعليمية، والمخاطر الأمنية على الطلاب.

    وقدر أعداد المفقودين جراء الحرب 200 شخص من طرفي النزاع المسلح، من بينهم 70 مدنيا، بالإضافة لرصد مقتل 60 محتجزا تحت التعذيب من طرفي النزاع، وتوثيق 27 حالة قتل خارج إطار القانون لأسرى الحرب.

    كما رصدت اللجنة مقتل 53 مدنيا جراء حوادث الجرائم الجنائية، بمنطقة القرة بوللي شرق طرابلس، وسجل أيضا اعتقال واحتجاز المدنيين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، حيث بلغت أعداد المعتقلين والمحتجزين المدنيين 160 مدنيا، في مدن طرابلس و"القرة بوللي" شرق طرابلس والخمس وترهونة.

    ورصدت مقتل عدد 65 مهاجرا وإصابة 110 آخرين في استهداف مباشر لمركزي إيواء المهاجرين في مدينتي قصر بن غشير وتاجوراء، كما بلغ عدد ضحايا الكلية العسكرية، 32 طالبا وإصابة  8 طلاب آخرين بإصابات خطيرة.

    الناحية الميدانية

    الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتوجه إلى العاصمة طرابلس
    © REUTERS / REUTERS TV
    الجيش الليبي يعلن سيطرته على عدة مناطق غرب العاصمة طرابلس
    من الناحية الميدانية يتواجد الجيش القادم من الشرق في محاور عدة بالعاصمة طرابلس، بعد سيطرنه على الجنوب بالكامل في عملية سبقت إعلان التوجه نحو العاصمة، ثم انطلقت المرحلة الثانية في السادس من مايو/ايار 2019، بمشاركة المزيد من الكتائب والقوات في المنطقة الغربية.

    ساعة الصفر

    أعلنت ساعة الصفر لما أسماه الجيش بتحرير العاصمة، إلا أنه لم تتحقق أية نتائج ميدانية على الأرض مع الإعلان كل مرة عن ساعة الصفر.

    خسارة غريان

    مع تقدم الجيش في المنطقة الغربية دخل لمدينة غريان دون قتال، وأقام غرفة العمليات الرئيسية بها، واستمر الوضع حتى 26 يونيو/ حزيران 2019، حين أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على غرفة العمليات والقبض على بعض عناصر الجيش الليبي.

    وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وهو ما اعترضت عليه بعض دول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي.

    وفي السادس من يناير/ كانون الثاني 2020 تمكنت قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من السيطرة على مدينة سرت التي كانت تتواجد بها قوات تابعة لحكومة الوفاق، وما زالت تحت الجيش حتى اليوم.

    وتكتسب المدينة أهمية من الموقع الجغرافي، فهي أكثر المدن الليبية امتدادا على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط وداخلها العديد من المنشآت الإستراتيجية مثل مطار القرضابية الدولي وميناء سرت التجاري وقاعدة القرضابية الجوية ويُعد المطار والميناء من أهم المنافذ الرئيسية لليبيا على العالم.

    حقول النفط

    دخان يتصاعد من مطار معيتيقة بعد تعرضه لهجوم في طرابلس
    © REUTERS / AHMED ELUMAMI
    "الوفاق" الليبية تعلن تدمير مخازن ذخيرة لقوات الجيش الليبي جنوب طرابلس
    في إطار الضغط الشعبي وانخراط القبائل في المشهد، أقدم مشايخ من حوض النفط والغاز وهي المنطقة الشرقية والجنوبية على التهديد بإغلاق حقول النفط كافة في المنطقة، قبل انعقاد مؤتمر برلين الذي حضرته العديد من الدول المعنية بالأزمة والدول صاحبة العضوية في مجلس الأمن.

    وأغلقت القبائل الحقول تباعا مؤكدة أنها أقدمت على الخطوة دون اي تنسيق مع الجيش الذي أعلن في وقت لاحق، أنه يقف خلف الإرادة الشعبية.

    مؤتمر برلين

    في التاسع عشر من يناير/كانون الماضي، شاركت العديد من الأطراف الدولية منها الدول دائمة العضوية في اجتماع من أجل وقف العمليات العسكرية والعودة للحلول السياسية، أفضى إلى إعلان هدنة هشة، سرعان ما اخترقت وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف بخرق الهدنة.

    ويقول مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة، إن العام الماضي من أصعب السنوات بكل المقاييس بداية العملية العسكرية في طرابلس.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "فقدنا فيه الأحبة، الخسائر البشرية عالية للطرفين، والخسائر المادية كذلك، أما  المكاسب تتمثل في انحسار سيطرة الإخوان المسلمين على ليبيا، واقتراب إنهاء حكمهم فى ليبيا".

    وتابع بوخليل، أن "أهم ما يمكن الحديث عنه، هو إدراك العالم العربي والإسلامي والأجنبي أن الصراع آمني وإرهابي في ليبيا وليس سياسىا".

    فيما قال النائب علي السعيدي عضو مجلس النواب، إن "العمليات العسكرية التي انطلقت قبل عام هي مكسب قبل أن تكون خسارة، خاصة أنها سبقتها عمليات عسكرية في مدينة بني غازي   وحررت من سيطرة الإرهابيين، وكذلك تكرر الأمر في مدينة سرت".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المدن المحررة أصبحت ليبية وليست إمارة إسلامية كما خططت الجماعات الإرهابية من قبل".

    ويرى السعيدي أن الجيش "يسعى لتحرير العاصمة من المليشيات للحفاظ على ليبيا ككل، فيما يؤكد العالم ضرورة الحل السياسي دون العسكري".

    النائب محمد العباني عضو البرلمان الليبي، يرى أن الجيش "يخوض حربا ضد داعش والقاعدة وجبهة النصرة والمقاتلة والإخوان والمفتي المعزول وكافة المليشيات العالقة معهم".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجيش "يسيطر على 96٪ من مساحة ليبيا، وأنه لا تراجع دون تحرير ما تبقى".

    انظر أيضا:

    أول تعليق من حكومة الوفاق في طرابلس على إعادة افتتاح السفارة الليبية في سوريا
    أبو الغيط يجدد دعوته لوقف القتال في ليبيا ووضع حد للعمليات العسكرية في طرابلس
    ليبيا... الجيش يسيطر على مناطق استراتيجية في طرابلس
    "الوفاق" الليبية تعلن تدمير مخازن ذخيرة لقوات الجيش الليبي جنوب طرابلس
    الكلمات الدلالية:
    طرابلس, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على خلفية الساحة الحمراء الخالية من الزوار في موسكو، 31 مارس 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيع والشراء في زمن كورونا
    مبيعات الحجر الصحي الخيالية
    قاعدة الحبانية الجوية
    قاعدة الحبانية الجوية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك