بخصوص فيروس كورونا... توجيه جديد من الملك سلمان

وبحسب وكالة "واس"، سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.
وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارا من الأحد الخامس من أبريل/نيسان ولمدة خمسة أيام.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج.https://t.co/Ao6zP071A8 #واس pic.twitter.com/E4pgtwCFDU— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 5, 2020
وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.
وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوما.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334)، متمنية للمواطنين والمواطنات كافة العودة أمنين لأرض المملكة.
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