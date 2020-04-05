بخصوص فيروس كورونا... توجيه جديد من الملك سلمان

إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إطلاق الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة.

وبحسب وكالة "واس"، سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارا من الأحد الخامس من أبريل/نيسان ولمدة خمسة أيام.

وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334)، متمنية للمواطنين والمواطنات كافة العودة أمنين لأرض المملكة.