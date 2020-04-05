مصر.. الحكومة تناقش التعامل مع من يستغلون "كورونا" للبناء العشوائي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، الأحد، اجتماعا مع وزيري الداخلية والتنمية المحلية.

وأكدت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن اجتماع مدبولي حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهدف التعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة المصرية مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

ونقلت البوابة عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هذا التعاطي الجديد مع البناء العشوائي هو توجيه رئاسي.

وشدد مدبولي على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، هو تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وقال مدبولي خلال الاجتماع الذى حضره محافظا القاهرة والجيزة، إنه لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه لا يمكن السماح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع المهم لرئيس الوزراء، أشارا وزيري التنمية المحلية والداخلية، إلى جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات الرئاسية.